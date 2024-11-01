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10:46, 1 ноября 2024Наука и техника

Россия применила увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты «Гермес»

КБ «Гермес»: Россия применила увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России применили увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты «Гермес». Об этом со ссылкой на официального представителя конструкторского бюро (КБ) «Гермес» сообщает ТАСС.

Комплекты систем помехозащищенной связи позволили увеличить дальность применения FPV-дронов до 100 километров. Сотни таких систем были направлены в Курскую область после того, как часть ее территории была атакована Вооруженными силами Украины.

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Собеседник отметил, что «Гермес» позволяет FPV-дронам не опасаться воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. «Частота начинается сейчас со 150 мегагерц и заканчивается на 960 мегагерц. В этом диапазоне мы можем спокойно летать вне зависимости от воздействия РЭБ противника», — заявил собеседник.

В апреле РИА Новости со ссылкой на директора по развитию Научно-промышленного объединения (НПО) «Кайсант» Алену Баландину сообщили, что использование системы помехозащищенной связи производства предприятия «Гермес» позволило увеличить дальность полета российских FPV-дронов до 100-130 километров.

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