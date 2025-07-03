Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое

Во «ВКонтакте» работают над восстановлением соцсети после сообщений о сбое

Во «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о сбое у соцсети, на который пользователи пожаловались днем в четверг, 3 июля. Комментарий пресс-служба платформы предоставила «Ленте.ру».

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте"», — сказали в компании. Отмечается, что специалисты площадки работают над восстановлением доступа в полном объеме.

По состоянию на 15:06 мск сервис Downdetector.su зафиксировал более 3000 жалоб на работу соцсети. В комментариях многие пользователи заявили, что у них не открываются сайт и приложение «ВКонтакте».

Вскоре пресс-служба соцсети сообщила, что «ВКонтакте» работает в штатном режиме.

В ночь на вторник, 1 июля, пользователи из России массово сообщили о сбое у Telegram. Больше всего жалоб поступило из Республики Татарстан.

Перед этим сообщалось о неполадках в работе крупного российского оператора Т2 (ранее — Tele2). Абоненты жаловались на общий сбой связи, а также проблемы с доступом к приложению и в работе сайта оператора.