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20:10, 3 июля 2025Моя страна

Ворона устроила лесной барбершоп, общипала кабанов и удачно попала в кадр

В уссурийском заповеднике ворона общипала кабанов и попала в кадр
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Беляев / Telegram-канал ««Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Уверенная в себе ворона оседлала кабанов и общипала их, попав на фото уссурийского заповедника. Снимки представили специалисты «Земли леопарда» в своем Telegram.

Дмитрий Беляев, один из членов команды заповедника, поделился «забавными кадрами из лесного барбершопа». На них видно, как ворона сидит на спокойно лежащих на земле и отдыхающих кабанах, держа в клюве клочок их шерсти.

Тем самым птицы помогают и себе, и кабанам. Бывает еще, что черные «воришки» поднимают волоски животных с земли. Как указали специалисты, пернатые щиплют шерсть животных для строительства и утепления гнезд.

Ранее кабаниха вывела на прогулку весь свой «детский сад» и сфотографировала на камеры «Земли леопарда». Также в мае была замечена «самая милая банда» — самка кабана с несколькими детенышами. Ее с маленькими полосатыми кабанчиками сняли в Приморье.

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