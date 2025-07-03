Ворона устроила лесной барбершоп, общипала кабанов и удачно попала в кадр

В уссурийском заповеднике ворона общипала кабанов и попала в кадр

Уверенная в себе ворона оседлала кабанов и общипала их, попав на фото уссурийского заповедника. Снимки представили специалисты «Земли леопарда» в своем Telegram.

Дмитрий Беляев, один из членов команды заповедника, поделился «забавными кадрами из лесного барбершопа». На них видно, как ворона сидит на спокойно лежащих на земле и отдыхающих кабанах, держа в клюве клочок их шерсти.

Тем самым птицы помогают и себе, и кабанам. Бывает еще, что черные «воришки» поднимают волоски животных с земли. Как указали специалисты, пернатые щиплют шерсть животных для строительства и утепления гнезд.

Ранее кабаниха вывела на прогулку весь свой «детский сад» и сфотографировала на камеры «Земли леопарда». Также в мае была замечена «самая милая банда» — самка кабана с несколькими детенышами. Ее с маленькими полосатыми кабанчиками сняли в Приморье.