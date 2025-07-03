Врач предупредил о неожиданном вреде кока-колы

Врач Сепп: 500 мл колы в день повышают риск образования уратных камней в почках

Злоупотребление сладкими газированными напитками, такими как кока-кола, грозит образованием камней в почках, предупредил врач Владислав Сепп. О неожиданном риске чрезмерной любви к таким напиткам он рассказал «Газете.Ru».

Вероятность камнеобразования увеличивается, так как кола и другие газировки содержат сахар, оксалаты и фосфорную кислоту, объяснил Сепп. «500 миллилитров сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камней на 25 процентов», — уточнил он.

По словам врача, переизбыток сахара вызывает обезвоживание организма, оксалаты являются строительным материалом для камней, а фосфорная кислота провоцирует повышение уровня кальция в крови и накопление фосфатов кальция в почках. Вследствие накопления этих веществ в организме могут перегрузиться адаптационные механизмы, что и приведет к проблемам со здоровьем.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков оценил идею заправлять окрошку газированными напитками — например, колой. По его словам, подобные оригинальные рецепты не имеют ничего общего с традиционным блюдом и могут нанести серьезный вред здоровью.