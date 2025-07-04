Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заступился за оштрафованную за пропаганду наркотиков Боню

Блогер Лебедев заявил, что не понимает, за что оштрафовали блогершу Боню
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «Артемий Лебедев» во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заступился за блогершу и телеведущую Викторию Боню, оштрафованную за пропаганду наркотиков. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев признался, что не понимает, почему рассказы Бони о галлюциногенном отваре из южноамериканского растения сочли за пропаганду запрещенных веществ. «Просто обычный дурман в Южной Америке (...) Но, видимо, сейчас уже нельзя об этом вслух говорить», — заявил дизайнер.

Он добавил, что не верит, что от этого галлюциногенного продукта бывает зависимость, как от наркотика.

26 июня стало известно, что Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что телеведущая подробно объясняла, как найти и употребить наркотический напиток, а также утверждала, что он помог ей закрыть крупный долг. Блогерша признала вину. Также штраф в 50 тысяч рублей получил блогер Сергей Косенко, в подкасте которого Боня делилась опытом употребления галлюциногена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Екатерина Варнава без бюстгальтера снялась в платье с глубоким декольте

    В США рассказали о помощи России Ирану

    Школьник вынес трехлетнего малыша из горящего дома в российском регионе

    Командующий ВСУ предсказал рост до тысячи числа атакующих Украину «Гераней»

    Неизвестный ударил ребенка ножом в шею в российском дворе

    Последствия непогоды в Петербурге попали на видео

    Артемий Лебедев заступился за оштрафованную за пропаганду наркотиков Боню

    Японский премьер уличил Трампа во лжи

    Российский «Гром» впервые долетел до Кривого Рога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости