Артемий Лебедев заступился за оштрафованную за пропаганду наркотиков Боню

Блогер Лебедев заявил, что не понимает, за что оштрафовали блогершу Боню

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заступился за блогершу и телеведущую Викторию Боню, оштрафованную за пропаганду наркотиков. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев признался, что не понимает, почему рассказы Бони о галлюциногенном отваре из южноамериканского растения сочли за пропаганду запрещенных веществ. «Просто обычный дурман в Южной Америке (...) Но, видимо, сейчас уже нельзя об этом вслух говорить», — заявил дизайнер.

Он добавил, что не верит, что от этого галлюциногенного продукта бывает зависимость, как от наркотика.

26 июня стало известно, что Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что телеведущая подробно объясняла, как найти и употребить наркотический напиток, а также утверждала, что он помог ей закрыть крупный долг. Блогерша признала вину. Также штраф в 50 тысяч рублей получил блогер Сергей Косенко, в подкасте которого Боня делилась опытом употребления галлюциногена.