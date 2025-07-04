Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 4 июля 2025Россия

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в российском городе

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, все произошло на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). Предположительно, водитель машины Mazda не справился с управлением и сначала зацепил ПАЗ в правом ряду, а затем врезался в «Жигули» в левой полосе.

Пострадавших горожан доставили в больницу с различными травмами. Автобус был без пассажиров.

До этого сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в центре Москвы.

Еще раньше военный грузовик попал в аварию в Московской области, двух человек тогда спасти не удалось. Водитель фуры практически не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ночью атаковала шесть регионов России. Есть пострадавшие, без света остались тысячи человек

    В России задумались о помощи нефтяным компаниям

    Под Москвой женщина решила сделать операцию по коррекции груди и не выжила

    Производство роботов Tesla задержали

    Популярная юмористка рассказала о смешном случае на нудистском пляже

    Опубликованы кадры разрушений после атаки почти трех десятков дронов на регион России

    Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в российском городе

    Сестра Кейт Мосс повторила ее культовый образ в ультракоротком платье

    Россиянин организовал мастерскую по изготовлению оружия и получил срок

    Россиянка описала жизнь пенсионерки в тундре словами «звучит как дорогой курорт»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости