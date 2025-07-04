Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в российском городе

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса

В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, все произошло на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). Предположительно, водитель машины Mazda не справился с управлением и сначала зацепил ПАЗ в правом ряду, а затем врезался в «Жигули» в левой полосе.

Пострадавших горожан доставили в больницу с различными травмами. Автобус был без пассажиров.

До этого сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в центре Москвы.

Еще раньше военный грузовик попал в аварию в Московской области, двух человек тогда спасти не удалось. Водитель фуры практически не пострадал.