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17:27, 4 июля 2025Наука и техника

Эффективность РЭБ в зоне СВО оценили

Замкомандира Мысляев: РЭБ обеспечивает 70 процентов защиты от дронов в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обеспечивают защиту в 70 процентах случаев, а в остальных сценариях военные используют стрелковое оружие и сеткометы. Эффективность РЭБ оценил заместитель командира батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Вадим Мысляев, передает ТАСС.

Он отметил быстрые темпы совершенствования систем РЭБ. «Оборудование работает в рамках одной частоты. Противник совершенствуется, выставляет чуть другую частоту, немножко сбивается по каналу. Мы подавляем один канал, противник переключается на следующий и так далее. Операторы это понимают и переключаются, пока они его не подавят», — объяснил Мысляев в видео, предоставленном Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что специалисты подразделения РЭБ 90-й дивизии прикрывают колонные пути и дороги в зоне СВО. Бойцы разворачивают мобильные точки с генераторами помех для подавления разведывательных и ударных дронов. В мобильную группу входят два специалиста РЭБ и два стрелка с ружьями и автоматами, которые поражают подлетающие беспилотники.

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Оператор подавления беспилотников Федор Старостин рассказал, что бойцы используют сразу несколько систем, которые позволяют поражать аппараты различных типов.

В июне заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр сообщила, что система обнаружения и подавления малых беспилотников «Серп-ВС13Д» может противодействовать различным дронам благодаря широкому частотному диапазону.

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