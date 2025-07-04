Предсказано падение на одном из сегментов российского авторынка

«Автостат»: Продажи новых легковушек могут упасть на 10-30 процентов

В 2025 году в России могут серьезно снизиться продажи новых легковых автомобилей, полагают аналитики агентства «Автостат». Их выводы процитировало ТАСС.

Возможное развитие ситуации описывается тремя сценариями. Оптимистичный предполагает, что продажи просядут на 10 процентов, до 1,4 миллиона единиц. Согласно пессимистичному, снижение достигнет 30 процентов, до 1,1 миллиона. Кроме того, есть базовый сценарий, который гласит, что продажи упадут на 20 процентов, до 1,25 миллиона машин.

Ранее сообщалось, что июньские продажи новых автомобилей в России оказались хуже ожиданий. Предсказанного скачка спроса так и не произошло. Реализация машин просела на 1,2 процента, если сравнивать с майскими значениями.

Снижение наблюдалось и в конце весны, когда рынок новых легковых машин сократился почти на 11 процентов. В мае удалось продать только 91,22 тысячи новых машин.