Трамп рассказал о прозвище для супруги в постели

Трамп сообщил, что перед сном называет свою супругу Меланию первой леди

Президент США Дональд Трамп рассказал, как ласково называет свою супругу Меланию. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Об этом он сообщил во время митинга в Айове. «Я называю ее Первая леди, разве это не ужасно?» — отметил американский лидер. Он добавил, что называет ее так даже перед сном в постели, когда желает ей спокойной ночи. Трамп пояснил, что прозвище Мелании напоминает ему о том, что он является президентом.

Ранее американский журналист Майкл Вулфф сообщил, что супруга Трампа ненавидит его и не живет в Белом доме. Он утверждает, что даже приближенные американского лидера не знают, где живет Мелания. Вулфф допустил, что свою роль сыграли измены Трампа — в частности, его роман с порноактрисой Сторми Дэниелс, закончившийся громким судебным процессом, который он проиграл.