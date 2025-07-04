Трамп рассказал о прозвище для супруги в постели

Президент США Дональд Трамп рассказал, как ласково называет свою супругу Меланию. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Об этом он сообщил во время митинга в Айове. «Я называю ее Первая леди, разве это не ужасно?» — отметил американский лидер. Он добавил, что называет ее так даже перед сном в постели, когда желает ей спокойной ночи. Трамп пояснил, что прозвище Мелании напоминает ему о том, что он является президентом.
Ранее американский журналист Майкл Вулфф сообщил, что супруга Трампа ненавидит его и не живет в Белом доме. Он утверждает, что даже приближенные американского лидера не знают, где живет Мелания. Вулфф допустил, что свою роль сыграли измены Трампа — в частности, его роман с порноактрисой Сторми Дэниелс, закончившийся громким судебным процессом, который он проиграл.