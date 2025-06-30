Никто не знает, где Мелания Трамп. Почему она избегает президента США и почти не появляется в Белом доме?

Журналист Майкл Вулфф: Жена Трампа ненавидит его и не живет в Белом доме

О прохладных отношениях президента США Дональда Трампа и его жены Мелании поговаривали еще в его первый срок. Однако в то время эти догадки строились на фотографиях и видео, на которых Мелания якобы сторонилась мужа. Более весомых подтверждений того, что этот брак существует только на бумаге, до недавнего времени не было. Американский журналист Майкл Вулфф утверждает, что нашел их. Об отношениях Трампа с женой рассказывается в его книге «Все или ничего: как Трамп снова захватил Америку», которая выходит восьмого июля.

Даже приближенные Трампа не знают, где живет Мелания

Как рассказал Вулффу хороший знакомый семьи президента США и завсегдатай его флоридской резиденции Мар-а-Лаго, Мелания ненавидит мужа. С чем это связано, можно лишь гадать. Вулфф подозревает, что свою роль сыграли измены Трампа — в частности, его роман с порноактрисой Сторми Дэниелс, закончившийся громким судебным процессом, который он проиграл.

По словам Вулффа, все указывает на то, что Мелания и Трамп, хотя и не развелись официально, давно перестали быть супружеской парой. «Они разошлись, — заявил Вулфф в интервью изданию Daily Beast. — Президент Соединенных Штатов и первая леди больше не живут вместе».

Где именно живет первая леди — это отдельный, и как обнаружил Вулфф, непростой вопрос. Ответа на него не знают даже сотрудники и непосредственные подчиненные Дональда Трампа. Жене президента отведено место в Белом доме, но в последнее время оно пустует. В Вашингтоне ее нет.

Источники газеты New York Times, знакомые с графиком первой леди, говорят, что в первые четыре месяца года Мелания провела в Белом доме меньше 14 дней

По слухам, она чаще живет в Нью-Йорке, где у нее имеется отдельная квартира в небоскребе «Трамп-тауэр». Остаток времени первая леди якобы скрывается в Мар-а-Лаго. И, видимо, делает это очень хорошо, потому что даже завсегдатаи трамповской резиденции почти никогда ее там не видят.

Фото: Alex Brandon / AP

Когда Меланию просили помочь Трампу, она ответила: «Размечтались»

Если в первой предвыборной кампании Трампа Мелания все же участвовала, то вторую избегала, как могла. За первые 18 месяцев она не появилась ни на одном мероприятии, которые проводил ее муж. «Каждый день было непонятно: придет или не придет», — рассказывает Вулфф со слов участников трамповской предвыборной кампании.

Когда Мелания в разгар кампании издала автобиографию, это стало неприятным сюрпризом и для самого Трампа, и для его политтехнологов.

Они всерьез опасались, что в книге найдут компромат, который будет стоить ему победы на выборах. Впрочем, страхи были напрасны: в тексте не оказалось ничего предосудительного

Не появилась Мелания и на суде во время процесса по делу Сторми Дэниелс. Вулфф пишет, что сотрудники предвыборной кампании Трампа пытались ее пригласить на одно из заседаний. Она ответила: «Размечтались». Выступать на съезде Республиканской партии ей тоже не захотелось, хотя она делала это в прошлом.

Мелании до последнего момента не было с Трампом даже в день выборов. Как утверждает источник Вулффа, она сразу предупредила, что придет только в случае гарантированной победы.

Мелания уснула на военном параде Дональда Трампа

В американской политической системе жене президента отводится символическая, но довольно-таки заметная роль. В истории были прецеденты, когда первая леди уклонялась от своих обязанностей, но это случалось очень нечасто. Последний случай был почти 80 лет назад, когда жена Гарри Трумэна предпочла Вашингтону родной Миссури.

Еще во время предвыборной кампании приближенные Трампа, по словам Вулффа, обсуждали, что делать с Меланией во второй срок. С 2020 года она стала куда несговорчивее, поэтому они подозревали, что на этот раз скрывать ее отсутствие будет труднее.

Кое-кто предлагал полуофициально назвать Меланию «первой леди на неполный рабочий день» и объяснить ее тягу к Нью-Йорку желанием не оставлять сына, который учится в Нью-Йоркском университете

В конце концов обошлись без этого. К Мелании просто стараются не привлекать лишнего внимания. Время от времени она участвует в некоторых мероприятиях в качестве первой леди, но делает это без всякого удовольствия. В июне ее видели на военном параде, который устроил Дональд Трамп. Она явно скучала и время от времени засыпала.

На другом мероприятии Трамп похвалил ее за поддержку закона о борьбе с дипфейками. «Когда я увидел, что законопроект прошел с поддержкой обеих партий, то сказал: знаете, по-моему, ты, Мелания, отберешь у меня эту работу, — пошутил президент. — У нас нечасто бывает такая поддержка от обеих партий». Мелания молча кивала и улыбалась.

Фото: Leah Millis / Reuters

Отсутствием Мелании пользуется вторая жена Трампа

Пока Мелания старается держаться подальше от мужа, на ее место метят другие женщины. Больше всех старается вторая жена Трампа, бывшая актриса Марла Мейплс. В последнее время ее видят в Мар-а-Лаго гораздо чаще, чем Меланию.

Мейплс познакомилась с Трампом в 1985 году на теннисном матче и первое время была его любовницей. В 1993 году у них родилась дочь, а через два месяца они поженились (Трамп к тому времени успел развестись с первой женой).

Брак продолжался шесть лет и предсказуемо закончился новой изменой — на этот раз с Меланией. В 1999 году Трамп и Мейплс развелись, причем для нее развод прошел очень выгодно: она получила миллион долларов и алименты на дочь величиной сто тысяч долларов.

За 25 лет Мейплс из актрисы превратилась в активистку-антипрививочницу. Теперь у нее есть собственная некоммерческая организация под названием Global Wellness Forum, которая занимается распространением медицинской дезинформации

По ее собственному утверждению, новый глава американского минздрава Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный эксцентричными взглядами, был назначен именно с ее подачи.

Прежние ссоры Мейплс больше не беспокоят: она говорит, что простила Трампа за Меланию. Теперь все это не играет роли, важнее политика и деньги.