В Германии футболиста отстранили от команды за видео из отпуска

«Боруссия» из Менхенгладбаха отстранила футболиста Нойхауса за видео из отпуска

Руководство «Боруссии» из Менхенгладбаха отстранило полузащитника Флориана Нойхауса от выступлений за первую команду за видео из отпуска. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок наказания — один месяц. В этот срок 28-летний футболист будет тренироваться с молодежной командой. Также хавбек выплатит денежный штраф. В «Боруссии» заявили, что поведение Нойхауса нанесло ущерб клубу.

Причиной, по информации газеты Bild, стал выложенный футболистом ролик, на котором он находится в нетрезвом состоянии. На видео Нойхаус разговаривал с болельщиками, высмеивая свою зарплату и называя спортивного директора клуба Роланда Виркуса худшим менеджером в мире.

Нойхаус выступает за «Боруссию» с лета 2017 года. В его активе также десять матчей за сборную Германии, в которых он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.