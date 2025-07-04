Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Завтра
13:00 (Мск)
Хейли Баптист
Уимблдон (ж)
Камилла Рахимова
Сегодня
14:30 (Мск)
Линда Носкова
Уимблдон (ж)
Нуну Боржеш
Сегодня
16:30 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
13:00 (Мск)
Наоми Осака
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Сегодня
14:30 (Мск)
Адриан Маннарино
Уимблдон (м)
Эри Ходзуми
Сегодня
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Уимблдон — парный разряд (ж)
09:46, 4 июля 2025Спорт

В Германии футболиста отстранили от команды за видео из отпуска

«Боруссия» из Менхенгладбаха отстранила футболиста Нойхауса за видео из отпуска
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Флориан Нойхаус

Флориан Нойхаус. Фото: IMAGO / Stefan Brauer / Brauer-Fotoagent / Globallookpress.com

Руководство «Боруссии» из Менхенгладбаха отстранило полузащитника Флориана Нойхауса от выступлений за первую команду за видео из отпуска. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок наказания — один месяц. В этот срок 28-летний футболист будет тренироваться с молодежной командой. Также хавбек выплатит денежный штраф. В «Боруссии» заявили, что поведение Нойхауса нанесло ущерб клубу.

Причиной, по информации газеты Bild, стал выложенный футболистом ролик, на котором он находится в нетрезвом состоянии. На видео Нойхаус разговаривал с болельщиками, высмеивая свою зарплату и называя спортивного директора клуба Роланда Виркуса худшим менеджером в мире.

Нойхаус выступает за «Боруссию» с лета 2017 года. В его активе также десять матчей за сборную Германии, в которых он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было зверски». Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?

    Известная российская блогерша назвала три минуса США

    Карапетян подал в суд на обвинивших его в связях с ФСБ депутатов

    40-летняя звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди

    Звезда «Моей прекрасной няни» оценила новую версию сериала

    Перспективу роста стоимости доллара оценили

    Киркоров рассказал о болях после ожога

    Стало известно о возможной поездке Трампа в Китай

    ВСУ атаковали дроном «Чаклун» российский город

    Мужчина пожертвовал жизнью и спас жену от пчел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости