В Кремле высказались о контактах Путина с руководством Исламского эмирата Афганистан

Песков: В планах Путина нет контактов с властями Исламского эмирата Афганистан

В планах президента России Владимира Путина нет контактов с властями Исламского эмирата Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал он. По его словам, контакты с руководством страны будут налаживаться на различных уровнях.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Путин принял решение признать Исламский Эмират Афганистан по предложению главы МИД РФ Сергея Лаврова для налаживания партнерства. Дипломат подчеркнул, что решение демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.