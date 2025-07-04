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13:10, 4 июля 2025Мир

В Кремле высказались о контактах Путина с руководством Исламского эмирата Афганистан

Песков: В планах Путина нет контактов с властями Исламского эмирата Афганистан
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

В планах президента России Владимира Путина нет контактов с властями Исламского эмирата Афганистан. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал он. По его словам, контакты с руководством страны будут налаживаться на различных уровнях.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Путин принял решение признать Исламский Эмират Афганистан по предложению главы МИД РФ Сергея Лаврова для налаживания партнерства. Дипломат подчеркнул, что решение демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

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