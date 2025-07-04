В результате удара ВСУ по Донецку погибло четыре человека

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Петровскому району Донецка

Четыре человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Судя по количеству ракет HIMARS, которое ВСУ используют для обстрелов Донецка и других городов ДНР (Донецкой народной республики) голода в них Киев не испытывает», — написал военкор, прикрепив видео, на основании которого СМИ сделали вывод, что снаряд попал в автомобиль.

Ранее армия России заняла населенный пункт Предтечино в ДНР. За неделю украинские формирования на участке ответственности группировки потеряли почти 1200 человек, говорится в сводке Минобороны РФ.

До этого ВСУ атаковали бойцов «Ахмата» ракетами HIMARS. Командир батальона, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что при планировании атаки украинские войска просчитались, из-за чего ракеты были потрачены впустую, а все российские военнослужащие остались целы.