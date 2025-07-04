В США назвали последствия приостановки поставок оружия Украине

WP: Приостановка поставок оружия США Украине повышает шансы на ее поражение

Приостановка США поставок оружия Украине повышает шансы на ее поражение в конфликте с Россией. Такие последствия назвала газета The Washington Post (WP).

«Американцам стоит поставить под сомнение расхожее мнение, согласно которому ни одна сторона не сможет одержать победу на поле боя. Иначе говоря, Украина может проиграть. Шансы на то, что исход будет таким, значительно вырос в последние дни», — указано в статье.

Отмечается, что, в случае отсутствия возобновления поставок, «трещины» в системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут превратиться в «дыры». При этом решение президента США Дональда Трампа, «несомненно, нанесло удар по боевому духу» Украины.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что США не прекратили поставки оружия Украине. По ее словам, Вашингтон лишь пересмотрел решения, касающиеся отдельных компонентов.