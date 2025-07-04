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10:13, 4 июля 2025Культура

Звезда «Моей прекрасной няни» высказалась о новой версии сериала

Прокофьева: Новая версия «Моей прекрасной няни» должна быть воспитательной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева, известная по роли Жанны Аркадьевны в ситкоме «Моя прекрасная няня», прокомментировал создание современной версии сериала. Ее цитирует StarHit.

«Пусть будет еще одно поколение детей, которые подсядут на эту добрую историю. У нас она, по крайней мере, получилась именно доброй. Единственное пожелание — не скатиться в пошлости, в какие-то скабрезности, все эти словечки. Дети — обезьянки, они обязательно будут повторять», — сказала артистка, добавив, что новый проект должен взять на себя «воспитательную миссию».

Культовый российский сериал нулевых был снят по мотивам американского ситкома «Няня». Главную роль в нем исполнила актриса Анастасия Заворотнюк. Известно, что из-за высоких рейтингов авторы создали на два сезона больше, чем планировали изначально.

Ранее исполнительница главной роли в «Няне Оксане» Олеся Иванченко призвала не сравнивать ее с актрисой Анастасией Заворотнюк.

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