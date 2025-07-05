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09:20, 5 июля 2025Путешествия

Аэропорты в двух российских городах приостановили полеты в целях безопасности

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропортах Иваново и Ижевска
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В аэропортах Иваново и Ижевска введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В воздушных гаванях двух городов временно не принимают и не выпускают самолеты. Меры приняты в целях обеспечения безопасности.

Уточняется, что сначала полеты приостановили в Ижевске, а затем и в Иваново. В 9.06 аэропорт в Ижевске возобновил работу в полном объеме.

В ночь на 5 июля аналогичные ограничения дважды вводились в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Также рейсы были приостановлены в аэропорту Саратова.

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