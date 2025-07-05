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20:13, 5 июля 2025Мир

Генсек НАТО пошутил про Лаврова

Генсек НАТО Рютте пошутил про Лаврова и припугнул ЕС перспективой учить русский
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте снова пошутил про главу МИД России Сергея Лаврова и припугнул ЕС перспективой учить русский язык. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

«Я очень хорошо знаю Сергея Лаврова. Он занимает пост министра иностранных дел России со времен рождения Иисуса Христа, и я никогда не воспринимал его всерьез», — сказал глава Североатлантического альянса.

По его словам, странам НАТО нужно развивать оборонно-промышленную базу, «тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы». Он подчеркнул, что это огромные расходы, но если этого не сделать, то странам альянса «придется учить русский язык».

Рютте также описал план военного сотрудничества России и Китая. Он считает, если КНР решит напасть на Тайвань, то первым делом обратится за помощью к России. По его словам, чтобы этого избежать, нужно укреплять НАТО и работать в индо-тихоокеанском регионе.

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