Художника доставили в психбольницу после попытки встретиться с Путиным

MK.RU: Пытавшийся встретиться с Путиным художник попал в психбольницу

Художник-пейзажист, работы которого выставлялись в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве, был госпитализирован с Красной площади 4 июля после неудачной попытки встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Его доставили в психбольницу, сообщает MK.RU.

Как сообщает издание, в пятницу вечером 37-летний мужчина обратил на себя внимание сотрудников охраны агрессивным поведением. Он заявил, что хочет встретиться с Путиным, и допустил ряд странных высказываний. После этого он попал в психиатрическую больницу.

До инцидента художник был успешен в своей сфере — организовывал персональные выставки. Однако позднее ему пришлось оставить работу из-за тяжелой болезни.

Ранее якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком из своей республики в Москву «изгонять Путина», потому что «бог велел», доставили в Якутск и поместили в республиканский психоневрологический диспансер. До этого он был задержан.