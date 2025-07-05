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10:48, 5 июля 2025Экономика

Криптокошельки с миллиардами долларов ожили спустя 14 лет

Block: Криптокошельки с 20 тысячами биткоинов ожили спустя 14 лет бездействия
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Криптокошельки с 20 тысячами биткоинов общей стоимостью более чем два миллиарда долларов ожили спустя долгие годы бездействия. Об этом сообщает Block.

По данным блокчейна, два кошелька 12tLs...xj2me и 1KbrS...AWJYm оставались неактивными 14 лет. За это время стоимость выросла с 7,8 тысячи до 1,1 миллиарда долларов — на 13 982 800 процентов.

Вечером в четверг, 3 июля, и утром в пятницу, 4 июля, в течение получаса с них вывели монеты на кошельки современного формата с более низкой комиссией. Как отмечает Lookonchain, обеими адресами управляла одна и та же организация.

В начале июня Московская биржа запустила торги фьючерсами на биткоин. Эта процедура стала доступна квалифицированным инвесторам в России с 4 июня 2025 года. Новый торговый код будет называться IBIT, а котировки — выставляться в долларах США за один лот. Все расчеты будут проводиться в рублях.

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