Downdetector: Масштабный сбой произошел в работе операторов в России

В работе мобильных операторов в России в субботу, 5 июля, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жалуются на работу мобильного интернета и связи. Россияне также отмечают проблемы с мессенджером Telegram — количество жалоб за час превысило 5000.

Ранее сообщалось, что 4 июля в работе мобильных операторов в России также произошел сбой. Жалобы поступили от абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. По данным ресурса, с неполадками столкнулись жители Москвы, Тверской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей, Чувашии и других регионов.