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20:41, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Масштабный сбой произошел в работе операторов в России

Downdetector: Масштабный сбой произошел в работе операторов в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mal2TH / Shutterstock / Fotodom

В работе мобильных операторов в России в субботу, 5 июля, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жалуются на работу мобильного интернета и связи. Россияне также отмечают проблемы с мессенджером Telegram — количество жалоб за час превысило 5000.

Ранее сообщалось, что 4 июля в работе мобильных операторов в России также произошел сбой. Жалобы поступили от абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. По данным ресурса, с неполадками столкнулись жители Москвы, Тверской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей, Чувашии и других регионов.

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