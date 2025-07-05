Россияне сообщили о сбое в Telegram

Более пяти тысяч жалоб поступило на работу Telegram в России

Россияне массово пожаловались на сбой в Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Количество жалоб за час превысило 5000, в то время как за сутки их число составило более 13 тысяч.

Сообщения о проблемах в работе мессенджера в своем большинстве поступили из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти. Наиболее часто с неполадками сталкивались пользователи мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ограничили работу мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. О понижении мобильного сигнала предупреждали и в Ленинградской области.