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20:43, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Россияне сообщили о сбое в Telegram

Более пяти тысяч жалоб поступило на работу Telegram в России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jacques Julien / Getty Images

Россияне массово пожаловались на сбой в Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Количество жалоб за час превысило 5000, в то время как за сутки их число составило более 13 тысяч.

Сообщения о проблемах в работе мессенджера в своем большинстве поступили из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти. Наиболее часто с неполадками сталкивались пользователи мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ограничили работу мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. О понижении мобильного сигнала предупреждали и в Ленинградской области.

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