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11:04, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали переход под контроль России двух населенных пунктов

На Украине признали переход населенных пунктов в ДНР под контроль России
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинский военный паблик Deep State признал, что два населенных пункта Зеленый Кут и Новоукраинка перешли под контроль армии России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание strana.ua.

Сообщается, что оба населенных пункта находятся в юго-западной части ДНР возле границ Днепропетровской области. На этом же участке, по данным журналистов, российские войска продвинулись в районе села Отрадное.

О взятии населенного пункта Зеленый Кут Министерство обороны сообщало еще в середине июня. По данным Telegram-каналов, с того времени российская армия на этом направлении продвинулась вперед и сейчас ведет наступление в городской застройке Часова Яра.

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