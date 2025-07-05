На Украине признали переход под контроль России двух населенных пунктов

На Украине признали переход населенных пунктов в ДНР под контроль России

Украинский военный паблик Deep State признал, что два населенных пункта Зеленый Кут и Новоукраинка перешли под контроль армии России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание strana.ua.

Сообщается, что оба населенных пункта находятся в юго-западной части ДНР возле границ Днепропетровской области. На этом же участке, по данным журналистов, российские войска продвинулись в районе села Отрадное.

О взятии населенного пункта Зеленый Кут Министерство обороны сообщало еще в середине июня. По данным Telegram-каналов, с того времени российская армия на этом направлении продвинулась вперед и сейчас ведет наступление в городской застройке Часова Яра.

