На Украине сделали признание о Путине

Соскин: Только Путин будет решать, как заканчивать конфликт на Украине

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского повлиять на Россию для завершения конфликта бессмысленны, поскольку только российский лидер Владимир Путин будет решать, как его закончить. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что оказать давление на Путина в этом вопросе невозможно. «Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский пытается обмануть западные страны, заверив их, что Киев сможет противостоять Москве, но для этого ему нужно больше денег и оружия. При этом на самом деле «ситуация абсолютно глухая», добавил Соскин.

Ранее президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. Он пожаловался, что прогресса в урегулировании конфликта нет.