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06:03, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине сделали признание о Путине

Соскин: Только Путин будет решать, как заканчивать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского повлиять на Россию для завершения конфликта бессмысленны, поскольку только российский лидер Владимир Путин будет решать, как его закончить. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что оказать давление на Путина в этом вопросе невозможно. «Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может», — сказал эксперт.

По его словам, Зеленский пытается обмануть западные страны, заверив их, что Киев сможет противостоять Москве, но для этого ему нужно больше денег и оружия. При этом на самом деле «ситуация абсолютно глухая», добавил Соскин.

Ранее президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. Он пожаловался, что прогресса в урегулировании конфликта нет.

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