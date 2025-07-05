На Украине заявили о финансовых махинациях в армии

Нардеп Скороход: Командиры отбирают у солдат деньги и заставляют строить дома

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) процветают различные финансовые махинации. Об этом заявила нардеп Анна Скороход, ее слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

По словам депутата, в армии сложилась ситуация, когда солдатам, которые не находятся на передовой, начисляют боевые выплаты, а потом эти деньги отбирают командиры.

«Или когда военных используют для того, чтобы они строили дома командирам или же делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с ребят вымогают, потому что якобы они сотку получают, а командования нет, поэтому давайте деньги», — пояснила Скороход.

По мнению нардепа, сложившийся произвол стал одной из причин, по которым солдаты самовольно оставляют часть. Им некуда обращаться, никто не слышит или не хочет их услышать, «люди просто собираются и взводами, группами уходят в СЗЧ [самовольное оставление части], потому что они не будут этого терпеть», заявила она.

Ранее стало известно, что работники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) стали выкуривать людей из машин с помощью газовых баллончиков. До этого в стране начали продавать пресс-карты, якобы помогающие избежать принудительной мобилизации и проезжать блокпосты на территории страны.