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21:24, 5 июля 2025Мир

На Западе рассказали о последствиях помощи Норвегии Украине

Steigan: Военная помощь Норвегии вредит Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Военная поддержка Украины со стороны Норвегии делает Осло беднее, а также ухудшает геополитическую ситуацию для самого киевского режима. Об этом написало издание Steigan.

«Норвежский дождь из миллиардов крон делает Норвегию беднее, но исход войны это не изменит», — отметили авторы статьи.

Окончательный компромисс будет еще хуже для Украины, подчеркнули журналисты.

Ранее посол Николай Корчунов рассказал, что Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией. Так, местный бизнес пострадал из-за введенных против Москвы санкций.

До этого посол сообщил, что Норвегия не препятствует отправке наемников на Украину, но рекомендует воздерживаться от поездок в зону боевых действий. Дело в том, что многие из норвежских наемников уже были ликвидированы, а некоторые, «навоевавшись», вернулись на родину.

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