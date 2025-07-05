Steigan: Военная помощь Норвегии вредит Киеву

Военная поддержка Украины со стороны Норвегии делает Осло беднее, а также ухудшает геополитическую ситуацию для самого киевского режима. Об этом написало издание Steigan.

«Норвежский дождь из миллиардов крон делает Норвегию беднее, но исход войны это не изменит», — отметили авторы статьи.

Окончательный компромисс будет еще хуже для Украины, подчеркнули журналисты.

Ранее посол Николай Корчунов рассказал, что Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией. Так, местный бизнес пострадал из-за введенных против Москвы санкций.

До этого посол сообщил, что Норвегия не препятствует отправке наемников на Украину, но рекомендует воздерживаться от поездок в зону боевых действий. Дело в том, что многие из норвежских наемников уже были ликвидированы, а некоторые, «навоевавшись», вернулись на родину.