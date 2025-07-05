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15:44, 5 июля 2025Силовые структуры

Направленные мэром Кличко на нужды ВСУ две тысячи дронов пропали

ТАСС: Закупленные Кличко 2 тысячи дронов и 200 коптеров Mavic для ВСУ пропали
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Около двух тысяч FPV-дронов и более 200 коптеров Mavic, закупленные администрацией мэра Киева Виталия Кличко на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропали. По данным российских силовых структур, они не дошли до подразделений штурмового полка, передает ТАСС.

Несмотря на то что мнения разделились и виноватыми выставили обе стороны по отдельности, правоохранители предполагают, что киевские чиновники в вопросе закупки техники вступили в сговор с командованием 225-го отдельного штурмового полка под Сумами.

В силовых структурах также сообщают о пропаже украинских бойцов на сумской направлении. Вероятно, речь идет о дезертирстве, так как многие из них жалуются на хамское отношение командования. В результате воевать приходится мобилизованным предпенсионного возраста.

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