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10:28, 5 июля 2025Россия

Названы самые слабые стороны современной молодежи

Исследование: Молодежь в России не умеет работать руками и неразумна в тратах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Названы самые слабые стороны современной молодежи. Результаты исследования, проведенного IFORS Research, приводит РБК.

Опрос выявил, что наибольшим недостатком молодых россиян их соотечественники считают неумение грамотно распоряжаться деньгами.

Помимо этого, по мнению жителей России, молодежь не умеет работать руками. Также респонденты отметили недостаток дисциплины и неспособность планировать.

Главным преимуществом молодежи опрошенные считают быструю обучаемость, адаптивность и способность работать в мультикультурной среде.

Ранее в России предложили создать национальный рейтинг компаний по молодежной политике.

ЖЗЛ
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