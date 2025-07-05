Опубликовано видео уничтожения беспилотника над российским регионом

Гладков выложил видео уничтожения беспилотника над Белгородской областью

Опубликовано видео уничтожения беспилотника над Белгородской областью. Кадры выложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над рядом российских регионов. Уточняется, что попытка атаки была отражена в период с 13:50 до 19:00 по МСК.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что попытку атаки украинских беспилотников отразили в Тосненском районе.