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16:01, 5 июля 2025Бывший СССР

Пашинян выступил за принятие новой Конституции Армении

Пашинян: Армении нужна новая Конституция
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении выступил по случаю Дня Конституции республики и заявил о необходимости изменить свод главных законов страны. Слова главы правительства приводит РИА Новости.

По мнению Пашиняна, Армении нужна новая Конституция. Он отметил, что она должна быть утверждена народным голосованием и стать «родной» для каждого. По его мнению, действующая Конституция воспринимается людьми, как нечто принятое без их участия.

Ранее Пашинян уже говорил о вероятности начала конституционной реформы в республике. Он подчеркнул, что готов начать этот процесс, в случае если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном.

Конституция Армении была принята в 1995 году и дважды реформировалась: в 2005 и 2015 годах. После последних поправок страна перешла от президентской к парламентской форме правления.

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