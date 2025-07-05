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11:36, 5 июля 2025Экономика

Россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом

Разворотнева: Выделить доли на детей в жилье можно будет до выплаты ипотеки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Жилье, купленное на материнский капитал, можно будет оформить в собственность семьи до погашения ипотеки. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с ТАСС.

По словам Разворотневой, на прошлой неделе Совет Федерации одобрил законопроект, упрощающий проведение сделки с недвижимостью, купленной на деньги маткапитала. После его вступления в силу доли на детей в таком жилье можно будет оформить до погашения ипотеки. Она уточнила, что сейчас возникают сложности из-за постановления правительства, запрещающего это делать.

Зампред комитета по строительству подчеркнула, что интересы банков из-за введения закона не пострадают. После выделения долей квартира останется собственностью банка и будет находиться в залоге до полного погашения ипотечного кредита.

Ранее в России предложили увеличить материнский капитал на один миллион рублей за рождение первого ребенка до 24 лет. С таким обращением выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

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