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17:33, 5 июля 2025Путешествия

Россиянка описала отдых на Кубе фразой «отношение будто свинюшек кормят»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская туристка отдохнула на популярном кубинском курорте Кайо-Коко и была разочарована поездкой. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания рассказала, что стоимость пятидневного тура на остров составила 78 тысяч рублей на двоих. Пятизвездочный отель Woovo Playa Hermosa Resort россиянку разочаровал. По ее словам, в общественных зонах были кучи грязных тарелок, насекомые и грязь. Питание в отеле туристка назвала «отдельным сортом бедности».

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«Вчерашнее вперемешку с позавчерашним и вдобавок к сегодняшнему... Про вкусы даже не говорю. Отношение будто свинюшек кормят», — такими фразами описала свой опыт автор отзыва.

Россиянка добавила, что алкоголь в отеле Кубы можно было получить только за взятку. «Но и за доллары дают непонятный напиток под названием "ром", от которого головная боль, тошнота, рвота и все прелести жизни!» — возмутилась она.

Туристка также призналась, что полотенца и постельное белье в номерах не меняли и в жарком влажном климате они «начинали тухнуть» уже после первого применения.

«Лететь 12-13 часов и потом весь отдых не понимать, как помыться, напиться воды, не говоря о еде и чистой постели... Это не отдых! Антисанитария полная», — заключила соотечественница.

Ранее другая россиянка потратила 400 тысяч рублей на отдых в отеле «все включено» на Кубе и была разочарована. Она посетовала, что их каждый день кормили одними и теми же блюдами, столы стояли близко друг к другу, людей было много, а тарелок не хватало.

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