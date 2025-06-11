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09:05, 11 июня 2025Путешествия

Россиянка описала отдых за 400 тысяч рублей в отеле Кубы фразой «это было ошибкой»

Алина Черненко

Фото: Egon Bömsch / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Российская путешественница потратила 400 тысяч рублей на отдых в отеле «все включено» на Кубе и была разочарована. Своими впечатлениями она поделилась с читателями в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Самое печальное в all-inclusive — это полная изоляция от настоящей страны, отметила автор публикации. «На Кубе я была в окружении бетонных стен отеля, где играла та же интернациональная музыка, что и в египетском отеле годом ранее. Местной атмосферы — ноль. Кубинский колорит? Только в виде декораций и переодетых аниматоров», — такими фразами описала россиянка свой опыт.

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Также она посетовала, что в кубинском отеле каждый день кормили одними и теми же блюдами, столы стояли близко друг к другу, людей было много, а тарелок не хватало. «К грилю выстраиваются очереди, как в советской столовке. На Кубе с едой был вообще полный провал: овощей почти не было, а мясной салат из ресторана a la carte выглядел как издевательство», — возмутилась туристка.

Она также пожаловалась на толпы отдыхающих, полное отсутствие камерности в отеле «все включено» и неудобный групповой трансфер, который занимает полтора часа вместо 20 минут прямой дороги на такси.

«All-inclusive хорош для тех, кто действительно хочет только лежать у бассейна и ни о чем не думать. Но тогда непонятно, зачем ехать в другую страну, если можно полежать на даче?» — задалась вопросом автор публикации.

Ранее эта же тревел-блогерша предупредила о неприятных сюрпризах, которые могут испортить отдых по системе «все включено». В частности, она отметила, что некоторые отели берут у гостей залог за полотенца.

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