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05:32, 4 июня 2025Путешествия

Россиянка предупредила о неприятных сюрпризах во время отдыха «все включено»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tymonko Galyna / Shutterstock / Fotodom

Опытная туристка предупредила о неприятных сюрпризах, которые могут испортить отдых по системе «все включено». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Россиянка обратила внимание, что некоторые отели, работающие по системе all inclusive, берут у гостей залог за полотенца. «Лично наблюдала, что у постояльцев пропадали вот эти отельные "платные полотенца", а потом сотрудники предлагали все урегулировать за 10 долларов. Естественно, мимо кассы», — рассказала она.

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Автор добавила, что в некоторых гостиницах бесплатный Wi-Fi есть только в лобби, а мест на лежаках всегда не хватает. Кроме того, отельные гиды и туроператоры нередко завышают стоимость экскурсий.

Кроме того, неприятно удивить туристов могут очереди на заселение и постоянный шум из-за анимации. «Мораль? Даже если хотите ни о чем не думать во время отпуска, придется подумать обо всем заранее, проверить, запланировать и предусмотреть», — резюмировала автор.

Ранее другая россиянка провела отпуск в отеле Египта и призналась, что никому бы не посоветовала такой отдых. Она пожаловалась, что туалетную бумагу приходилось постоянно выпрашивать.

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