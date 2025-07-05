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15:53, 5 июля 2025Культура

Солистки группы «Тату» открестились от ЛГБТ

Mash: Солистки группы «Тату» пообещали больше не целоваться
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Солистки группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова и Лена Катина, вновь воссоединившиеся ради выступлений, открестились от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и пообещали больше не целоваться, не обниматься и держать дистанцию на сцене. По данным Mash, артистки не будут вести себя на выступлениях так, как в начале своей карьеры.

Уточняется, что звезды планируют выступления на выпускных, муниципальных праздниках и днях города. Теперь возрастная пометка их концертов — «10 плюс».

В случае невыполнения новых правил они готовы выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей на двоих.

Ранее депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов потребовал проверить группу «Тату» на пропаганду ЛГБТ-отношений.

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