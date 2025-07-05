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23:03, 4 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об отношении азербайджанцев к задержанным в Баку россиянам

Мать одного из арестованных в Баку россиян раскрыла условия его содержания
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Мария, мать 23-летнего арестованного в Баку Сергея Софронова, рассказала, что россияне содержатся в двухместных камерах, они находятся в хороших условиях, питание в СИЗО отличное. Такой комментарий она дала изданию ТАСС.

По ее словам, сейчас отношение к задержанным — показательно нейтральное. Как отметила Мария, ее сын просто шел вечером с работы в магазин, оказавшись «в самое ненужное время в самом ненужном месте». В интервью она говорила, что считает предъявленные ее сыну обвинения абсурдными.

Женщина подчеркнула, что благодарит всех неравнодушных за сочувствие и поддержку. Сообщения идут сплошным потоком, отметила Софронова.

Ранее суд в Баку арестовал восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Среди фигурантов — российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo, Антон Драчев. Кроме того, в список попали туристы и релоканты.

4 июля российское посольство в Азербаджане сообщило, что представителей консульства допустили к задержанным в Баку россиянам. Встреча длилась около трех часов.

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