Торгпредство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению

На Торгпредство России в Швеции в очередной раз сбросили краску с дрона

Торговое представительство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению. Об этом посольство РФ в Стокгольме сообщило в своем Telegram-канале.

Около 3:30 на здание с дрона был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня.

В посольстве отметили, что нападения на него и Торгпредство России продолжаются более года. «Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки.<...> Результатов, как видим, по-прежнему нет», — сказано в сообщении.

26 мая дипмиссия сообщала, что с мая 2024 года она 11 раз подвергалось атакам беспилотников с емкостями краски.