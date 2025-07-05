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15:10, 5 июля 2025Мир

Торгпредство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению

На Торгпредство России в Швеции в очередной раз сбросили краску с дрона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters

Торговое представительство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению. Об этом посольство РФ в Стокгольме сообщило в своем Telegram-канале.

Около 3:30 на здание с дрона был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня.

В посольстве отметили, что нападения на него и Торгпредство России продолжаются более года. «Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки.<...> Результатов, как видим, по-прежнему нет», — сказано в сообщении.

26 мая дипмиссия сообщала, что с мая 2024 года она 11 раз подвергалось атакам беспилотников с емкостями краски.

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