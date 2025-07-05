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02:58, 5 июля 2025Мир

Трампа уличили в использовании американского флага для своих целей

WP: Трамп использует флаг США для укрепления своего имиджа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Президент США Дональд Трамп использует флаг страны для укрепления своего имиджа. На это обратила внимание газета The Washington Post (WP).

«Почти каждый политик использует американский флаг в качестве фона, но никто другой не использовал национальный символ в качестве собственного бренда так широко», — говорится в статье. Как отметило издание, американский лидер родился 14 июня, в день, который 28-й президент США Вудро Вильсон в 1916 году провозгласил Днем флага. В 2020 году на конференции консервативных политических действий Трамп обнял и поцеловал флаг, назвав его «малышом». WP также указала, что семейный бизнес продает десятки безделушек под брендом Trump с изображением флага.

Трамп обнимает американский флаг в 2016 году.

Трамп обнимает американский флаг в 2016 году.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Несмотря на то, что Трамп демонстрирует гордость за американский флаг, он часто нарушал Кодекс о флаге США, который регламентирует, как американский флаг следует складывать, хранить и демонстрировать. В частности, в соответствии с законом, флаги должны быть приспущены в течение 30 дней после смерти главы государства. По данным газеты, Трамп был в ярости, когда узнал, что это правило будет действовать во время празднования его инаугурации в январе текущего года после смерти бывшего президента Джимми Картера.

Ранее Трамп предложил ввести тюремное наказание на один год за сожжение флага США.

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