Трампа уличили в использовании американского флага для своих целей

WP: Трамп использует флаг США для укрепления своего имиджа

Президент США Дональд Трамп использует флаг страны для укрепления своего имиджа. На это обратила внимание газета The Washington Post (WP).

«Почти каждый политик использует американский флаг в качестве фона, но никто другой не использовал национальный символ в качестве собственного бренда так широко», — говорится в статье. Как отметило издание, американский лидер родился 14 июня, в день, который 28-й президент США Вудро Вильсон в 1916 году провозгласил Днем флага. В 2020 году на конференции консервативных политических действий Трамп обнял и поцеловал флаг, назвав его «малышом». WP также указала, что семейный бизнес продает десятки безделушек под брендом Trump с изображением флага.

Трамп обнимает американский флаг в 2016 году. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Несмотря на то, что Трамп демонстрирует гордость за американский флаг, он часто нарушал Кодекс о флаге США, который регламентирует, как американский флаг следует складывать, хранить и демонстрировать. В частности, в соответствии с законом, флаги должны быть приспущены в течение 30 дней после смерти главы государства. По данным газеты, Трамп был в ярости, когда узнал, что это правило будет действовать во время празднования его инаугурации в январе текущего года после смерти бывшего президента Джимми Картера.

Ранее Трамп предложил ввести тюремное наказание на один год за сожжение флага США.