Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:22, 5 июля 2025Путешествия

В Анапе преступили к демонтажу защитного вала и очистке пляжей

Оперштаб Краснодарского края: Демонтаж вала позволит завершить очистку пляжей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В Анапе преступили к демонтажу защитного вала, который защищал пляжи от выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram.

В оперштабе пояснили, что защитный вал убирают на пляжах, где несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов. Кроме того, демонтаж вала позволит завершить очистку береговой линии.

В частности, в оперштабе рассказали, что сначала уберут и утилизируют полипропиленовые сети, которые удерживали мазут. Затем выровняют вал с помощью погрузчика и просеют песок для очистки. После завершения работ пляжи останутся закрытыми для купания, подчеркнули в штабе.

Там также добавили, что защитный вал от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин пока демонтировать не будут. Неподалеку от этого места продолжается очистка дна о мазута.

Ранее россиянка вызвала гнев пользователей сети из-за фотографии ребенка в мазуте на пляже в Анапе. Женщину раскритиковали за безответственное отношение к здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали вокруг погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ России

    Стала известна цель нападения на полицейского в Нальчике

    Машина одной из богатейших женщин России попала в ДТП в Москве

    Мерца призвали хотя бы поговорить с Путиным

    Россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита

    В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки

    В Париже впервые за сто лет разрешили купаться в Сене

    Названа новая цель России в Черном море

    В Анапе преступили к демонтажу защитного вала и очистке пляжей

    Повреждения в Энгельсе после атаки украинских БПЛА оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости