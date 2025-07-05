В Дагестане задержали родственника отправленного в отставку госсекретаря республики

Главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева задержали силовики

Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Чиновника задержали в рамках расследования дела о мошенничестве.

Сообщается, что Амиралиев является родственником госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который на минувшей недели также был задержан, после чего его отправили в отставку.

4 июля Советский районный суд Махачкалы взял под стражу певицу и сотрудника Центра по обеспечению безопасности высшего должностного лица в Дагестане по делу о многомиллионном мошенничестве. Ущерб по уголовному делу, в рамках которого задержали обоих фигурантов, составил 15 миллионов рублей.