Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:16, 5 июля 2025Россия

В российском регионе сбит еще один беспилотник ВСУ

Дрозденко: дрон ВСУ сбили в Тосненским районе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинский беспилотник сбит над Тосненским районом Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-аккаунте.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит силами средств противовоздушной обороны. Как уточнил Дрозденко, жертв и разрушений нет.

Ночью 5 июля сообщалось, что дроны ВСУ начали атаку на Ленинградскую область. Как отметил глава региона, силы противовоздущной обороны отражают атаку. Беспилотник был уничтожен в Гатчинском округе. Местных жителей предупредили о сохранении воздушной опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры узнали о дерзком маневре российских войск в Запорожской области

    Трампа уличили в использовании американского флага для своих целей

    ВСУ стали терять контроль над Юнаковкой

    В Британии рассказали о давлении Макрона на Стармера

    Жители российского города сообщили о мощных взрывах в небе

    В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»

    Со Смолова попытались вымогать деньги после конфликта в «Кофемании»

    На Украине назвали «скотством» решение США по оружию

    В российском регионе сбит еще один беспилотник ВСУ

    Трампа обвинили в желании облегчить России победу в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости