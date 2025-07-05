В российском регионе сбит еще один беспилотник ВСУ

Дрозденко: дрон ВСУ сбили в Тосненским районе

Украинский беспилотник сбит над Тосненским районом Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-аккаунте.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит силами средств противовоздушной обороны. Как уточнил Дрозденко, жертв и разрушений нет.

Ночью 5 июля сообщалось, что дроны ВСУ начали атаку на Ленинградскую область. Как отметил глава региона, силы противовоздущной обороны отражают атаку. Беспилотник был уничтожен в Гатчинском округе. Местных жителей предупредили о сохранении воздушной опасности.