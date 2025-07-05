В США рассказали об опасениях республиканцев из-за Маска

Hill: Республиканцы боятся, что Маск ослабит их позиции на выборах в Конгресс

Члены американской Республиканской партии опасаются, что миллиардер Илон Маск может ослабить их позиции на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс. Об этом пишет газета The Hill.

Знаменитый предприниматель в последние недели подвергал критике тех республиканцев, которые поддержали законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на 5 триллионов долларов.

«Республиканцы считают высказывания Маска неконструктивными. Если эти угрозы будут исполнены, это может привести к отвлечению ресурсов в условиях, которые исторически не были благоприятными для правящей партии», — подчеркивается в статье.

Накануне стало известно, что глава США Дональд Трамп подписал «большой красивый» законопроект о федеральном бюджете. В ответ Илон Маск в очередной раз раскритиковал законопроект политика. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.