Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 5 июля 2025Мир

В США рассказали об опасениях республиканцев из-за Маска

Hill: Республиканцы боятся, что Маск ослабит их позиции на выборах в Конгресс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Члены американской Республиканской партии опасаются, что миллиардер Илон Маск может ослабить их позиции на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс. Об этом пишет газета The Hill.

Знаменитый предприниматель в последние недели подвергал критике тех республиканцев, которые поддержали законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на 5 триллионов долларов.

«Республиканцы считают высказывания Маска неконструктивными. Если эти угрозы будут исполнены, это может привести к отвлечению ресурсов в условиях, которые исторически не были благоприятными для правящей партии», — подчеркивается в статье.

Накануне стало известно, что глава США Дональд Трамп подписал «большой красивый» законопроект о федеральном бюджете. В ответ Илон Маск в очередной раз раскритиковал законопроект политика. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

    Стала известна причина отстутствия Роналду на похоронах погибшего футболиста «Ливерпуля»

    Симоньян назвала Трампа разумным человеком и призвала его подумать о США

    В США рассказали об опасениях республиканцев из-за Маска

    Застрявшие в Шереметьево пассажиры нашли способ скоротать время

    Легкомоторный самолет жестко приземлился в российском регионе

    Опубликовано видео уничтожения беспилотника над российским регионом

    На Западе рассказали о последствиях помощи Норвегии Украине

    Симоньян назвала условие мира на Украине

    Зеленский назвал состоявшийся разговор с Трампом лучшим за все время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости