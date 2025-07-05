В турецких городах провели задержание мэров

ТАСС: В Турции задержали мэров Антальи, Адана и Адыяман

В нескольких турецких городах проведены задержания мэров, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sözcü («Сезджу»).

Уточняется, что по месту жительства задержаны руководители городов Адана и Адыяман — Зейдан Каралар и Абдуррахман Тутдере. Также, по последним данным, взяты под стражу мэр Антальи Мюхиттин Боджек и бывший мэр Измира Тунч Сойер.

Сообщается, что задержания проходят в рамках расследования уголовных дел о коррупции в муниципалитетах. Прокуратура санкционировала задержание 157 сотрудников мэрии.

В марте турецкие власти арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли главным конкурентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. После задержания политика в нескольких городах прошли протестные акции.