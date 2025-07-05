Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 5 июля 2025Мир

В турецких городах провели задержание мэров

ТАСС: В Турции задержали мэров Антальи, Адана и Адыяман
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fatih Saribas / Reuters

В нескольких турецких городах проведены задержания мэров, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sözcü («Сезджу»).

Уточняется, что по месту жительства задержаны руководители городов Адана и Адыяман — Зейдан Каралар и Абдуррахман Тутдере. Также, по последним данным, взяты под стражу мэр Антальи Мюхиттин Боджек и бывший мэр Измира Тунч Сойер.

Сообщается, что задержания проходят в рамках расследования уголовных дел о коррупции в муниципалитетах. Прокуратура санкционировала задержание 157 сотрудников мэрии.

В марте турецкие власти арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли главным конкурентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. После задержания политика в нескольких городах прошли протестные акции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин — профессионал». Трамп признал способность России противостоять санкциям

    Россиянам рассказали о способах высыпаться в летнюю жару

    Власти одной страны решили раздать деньги населению

    Названы самые слабые стороны современной молодежи

    Установлена личность отдавшего приказ сбить Ил-76 с бойцами ВСУ украинского командира

    Работника-прогульщика в российском регионе приковали к батарее цепью

    Губерниев пошутил о дерущихся в кафе футболистах

    В США назвали причину приостановки военной помощи Украине

    Напавшему на мальчика в Сергиевом Посаде мужчине предъявили обвинение

    В турецких городах провели задержание мэров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости