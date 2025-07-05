Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:36, 5 июля 2025Бывший СССР

В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»

Военкор Котенок: В украинском Чугуеве начались пожары после налета беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский город Чугуев в Харьковской области подвергся налету российских «Гераней». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По его сведениям, местные жители пишут об «отчетливых звуках» детонации боеприпасов на одном из пораженных объектов после прилета беспилотника. Сейчас над городом висит зарево пожаров.

Вечером 4 июля в Киеве трижды срабатывала сирена воздушной тревоги, после чего в украинской столице были слышны взрывы.

В конце мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует сделать Чугуев центральным хабом, распределяющим военные силы на Изюмское и Луганское направление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры узнали о дерзком маневре российских войск в Запорожской области

    Трампа уличили в использовании американского флага для своих целей

    ВСУ стали терять контроль над Юнаковкой

    В Британии рассказали о давлении Макрона на Стармера

    Жители российского города сообщили о мощных взрывах в небе

    В украинском городе появилось зарево после прилета «Гераней»

    Со Смолова попытались вымогать деньги после конфликта в «Кофемании»

    На Украине назвали «скотством» решение США по оружию

    В российском регионе сбит еще один беспилотник ВСУ

    Трампа обвинили в желании облегчить России победу в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости