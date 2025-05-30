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09:51, 30 мая 2025Бывший СССР

В подполье рассказали про удары ВС России по Харькову

Лебедев: ВС России нанесли удары по Харькову и Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, в Харьковской области произошло 11 ударов. На Харьков пришлось три удара, один из которых был серией из 8 прилетов. Лебедев добавил, что по Чугуеву пришлось 6 ударов. По его словам, планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — сделать Чугуев центральным хабом, распределяющим военные силы на Изюмское и Луганское направление. Он также рассказал, что по Изюму и Липцам пришлось по одному удару.

Ранее российские военные отбили контратаку танкового взвода ВСУ под Харьковом. В результате украинские военные потеряли танк и около 40 военных.

До этого ВС России нанесли удары по резервным частям и объектам логистики ВСУ в трех регионах. «Удары [были нанесены] по Каневу [Черкасской области], Козатину [Винницкой области], Житомирщине», — рассказал он.

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