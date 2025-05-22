Марочко: Российские военные отбили контратаку танкового взвода ВСУ у Загрызово

Российские военные отбили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За истекшие сутки ВСУ провели ряд контратакующих действий и штурмов наших позиций. Так, в районе населенного пункта Загрызово силами РТГр, усиленных танковым взводом, ВСУ попытались вернуть ранее утраченные позиции», — написал Марочко.

По информации подполковника НМ ЛНР в отставке, в результате украинские военные потеряли танк и около 40 бойцов. В то же время Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на 200 метров.

Ранее стало известно о сложившейся для ВСУ ситуации в Харьковской области. Сообщалось о больших потерях украинских подразделений у Волчанских Хуторов и Тихого.