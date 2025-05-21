Стало известно о потерях ВСУ в Харьковской области

«РВ»: ВСУ несут большие потери у населенных пунктов Волчанские Хуторы и Тихое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и теряют позиции у населенных пунктов Волчанские Хуторы и Тихое в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что армия России продвигается вперед. По данным украинских аналитиков, напряженная и сложная ситуация систематически ухудшается из-за отсутствия адекватного командования.

Украинская армия потеряла порядка 30 процентов лесного массива в районе Волчанских Хуторов. Военкоры также сообщили, что под угрозой находится логистический путь населенный пункт Покаляное.