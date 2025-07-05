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18:02, 5 июля 2025Силовые структуры

Задержанного за мошенничество на 56 миллионов рублей Амиралиева доставили из зоны СВО

РИА Новости: Глава района Дагестана Амиралиев до задержания был на СВО
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Гамид Гитинов / Wikipedia

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев до задержания находился в зоне проведения СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Уточняется, что задержанный по делу о мошенничестве в особо крупном размере Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны СВО. С какой целью он там находился, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Махмуда Амиралиева подозревают в хищении 56 миллионов рублей при строительстве водопровода в селах Губден и Гурбуки. По версии следствия, он предложил директору заключить договор о строительстве в обмен на 20 процентов от суммы контракта.

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