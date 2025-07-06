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16:34, 6 июля 2025Из жизни

12-летний мальчик угнал машину и продал ее за две тысячи рублей

В США 12-летний мальчик угнал четыре машины и продал одну из них за 30 долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PhotopankPL / Shutterstock / Fotodom

В штате Мичиган, США, шериф округа Окленд поймал 12-летнего угонщика. Об этом сообщает WCRZ.

Шериф Майкл Бушар не мог поймать виновника угона автомобилей месяц. 28 июня сотрудники его департамента устроили для преступника засаду. Им удалось с поличным поймать на парковке 12-летнего мальчика. Его арестовали.

В ходе расследования выяснилось, что подросток угнал четыре машины и продал одну из них по абсурдно низкой цене — 30 долларов (2400 рублей). Арестовали ли покупателя юного угонщика — неизвестно.

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Бушар заявил, что мальчик пытался жить по законам мира видеоигры Grand Theft Auto, в рамках которой игрок должен угонять машины, грабить магазины и совершать другие преступления. «Будем надеяться, что вмешательство суда направит его на лучший жизненный путь», — отметил шериф.

Ранее сообщалось, что в Лондоне супругам пришлось стать угонщиками из-за бездействия полиции. Муж и жена отследили местоположение пропавшего автомобиля, нашли его в тихом переулке и забрали домой.

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