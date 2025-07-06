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17:28, 6 июля 2025Путешествия

Авиасообщение между Москвой и Петербургом было парализовано

АТОР: Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
Мария Черкасова

Фото: photomatika / Shutterstock / Fotodom

Авиационное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом было парализовано. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Из-за введения ограничений на работу аэропортов в Центральной России были отменены и задержаны как минимум 500 рейсов. Сильнее всего пострадало расписание московского аэропорта Шереметьево, где отмены и задержки коснулись вылета порядка 200 рейсов.

Из 52 рейсов, которые должны были вылететь после 5 июля в Москве и Санкт-Петербурге, 30 были отменены, 9 задержаны.

В воскресенье, 6 июля, из-за авиационного коллапса в аэропортах Центральной России билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву закончились в продаже. В Федеральной пассажирской компании заверили, что следят за ситуацией, и пообещали при необходимости нарастить количество вагонов поездов, курсирующих между двумя городами.

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