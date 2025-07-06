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12:07, 6 июля 2025Путешествия

АТОР раскрыла последствия авиационного коллапса в российском городе

АТОР: Билеты на поезда из Петербурга в Москву закончились полностью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Из-за авиационного коллапса в аэропортах Центральной России билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву полностью закончились в продаже. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

По ее данным, вечером 5 июля в продаже оставалось одно место на 6 июля: на поезд, отправляющийся в 23:30 по московскому времени. Это СВ стоимостью 21,3 тысячи рублей. Также билеты стремительно заканчиваются и на утро 7 июля.

Авиационный коллапс произошел 5 июля в аэропортах, расположенных в Центральной России. Тогда были закрыты аэропорты в Санкт-Петербурге и Москве — Пулково, Жуковский и Домодедово, а до этого также был закрыт Шереметьево.

По информации РБК, воздушное сообщение между Москвой и Северной столицей оказалось практически парализовано, потому что из 52 рейсов были отменены 30, а девять — задержали.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 21:00 по московскому времени.

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